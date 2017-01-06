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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» УВЕЛИЧИЛО ПРОДАЖИ ШИН В УКРАИНУ ПОЧТИ НА 40%
17:09 06.01.2017
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе, рост продаж за 11 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил почти 40%.
Увеличение реализации продукции на территорию данной страны осуществляется за счет ежегодного расширения складской базы, а именно: открытия новых региональных складов по всей территории Украины. Это позволяет удовлетворить потребности конечных покупателей продукции путем наличия максимального ассортимента, создавать необходимый для выполнения сезонного спроса запас продукции, а также обеспечить выполнение внеплановых заявок контрагентов во всех регионах.
В настоящее время ОАО «Белшина» поставляет в Украину как легковые шины (доля шин белорусского производства в сегменте легковых автошин за первое полугодие 2016 года составила 15,7%), так и грузовые, сельскохозяйственные, строительно-дорожные шины.
Одним из крупнейших импортеров шин в Украину является компания ООО «Украинский Торговый дом «Белшина», который представляет продукцию данной торговой марки и занимает 22,5% от общей структуры импортирующих компаний на территории Украины.
В 2010 году в адрес торгового дома было отгружено чуть более 110 тыс. шин. На сегодняшний день продажи в натуральном выражении превысили один миллион шин. Таким образом, за последние 6 лет объем ввоза и реализации продукции ТМ BELSHINA вырос более чем в 9 раз.
Основной целью на 2017 год является дальнейшее увеличение объёмов продаж в Украину по сравнению с предыдущим годом как минимум на 15%.
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