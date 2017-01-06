Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе, рост продаж за 11 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил почти 40%.

Увеличение реализации продукции на территорию данной страны осуществляется за счет ежегодного расширения складской базы, а именно: открытия новых региональных складов по всей территории Украины. Это позволяет удовлетворить потребности конечных покупателей продукции путем наличия максимального ассортимента, создавать необходимый для выполнения сезонного спроса запас продукции, а также обеспечить выполнение внеплановых заявок контрагентов во всех регионах.

В настоящее время ОАО «Белшина» поставляет в Украину как легковые шины (доля шин белорусского производства в сегменте легковых автошин за первое полугодие 2016 года составила 15,7%), так и грузовые, сельскохозяйственные, строительно-дорожные шины.

Одним из крупнейших импортеров шин в Украину является компания ООО «Украинский Торговый дом «Белшина», который представляет продукцию данной торговой марки и занимает 22,5% от общей структуры импортирующих компаний на территории Украины.

В 2010 году в адрес торгового дома было отгружено чуть более 110 тыс. шин. На сегодняшний день продажи в натуральном выражении превысили один миллион шин. Таким образом, за последние 6 лет объем ввоза и реализации продукции ТМ BELSHINA вырос более чем в 9 раз.

Основной целью на 2017 год является дальнейшее увеличение объёмов продаж в Украину по сравнению с предыдущим годом как минимум на 15%.