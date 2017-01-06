На строительстве Петриковского горно-обогатительного комплекса продолжаются работы по проходке рудничных стволов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Беларуськалий», в декабре прошлого года работники ОАО «Трест «Шахтоспецстрой» приступили к проходке ствола №1 буро-взрывным способом.

На данный момент ствол №1 пройден более чем на 60 метров и закреплен передовой бетонной крепью. Второй ствол пройден более чем на 40 метров. Освоение инвестиций и все работы ведутся согласно разработанным и утвержденным графикам.

Помимо проходки стволов работы выполняются и на других объектах будущего комплекса. На промплощадке ведется строительство бульдозерного отвала, насосной станции отжимных рассолов, работы по углублению водохранилища технической воды. Также подрядной организацией ОАО «Трест «Шахтоспецстрой» выполнены устройство свайного поля под фундаменты подъемных машин клетьевого и скиповых стволов.

Целый ряд работ выполняет еще один подрядчик – ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»: строительство АБК, устройство водозабора и топливного хозяйства, сетей водопровода и канализации.

Представители УСП «Трест «Реммонтажстрой» начали строительство складов руды №1 и №2. Также работники треста заняты на реконструкции здания главного производственного корпуса под склады МТО №1 и №2 (бывший завод стеновых блоков). Их коллеги из ОАО «Минскпромстрой» ведут работы по реконструкции ремонтно-механического цеха и складов МТО.