В предстоящие выходные дни ГАИ по-прежнему будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, сотрудники ГАИ будут обеспечивать безопасность вблизи мест проведения религиозных мероприятий. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые обеспечивают безопасные условия движения и контролируют соблюдение ПДД водителями и пешеходами.

Личный состав дорожно-патрульной службы оказывает помощь участникам дорожного движения, попавшим в затруднительное положение в сложных погодных условиях. За два дня непогоды инспекторы помогли более 300 гражданам. Отогревали и подвозили пешеходов, выталкивали и буксировали замерзшие автомобили, помогали менять колеса, завести транспортные средства с разрядившимся аккумулятором и др.

В сильные морозы Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем.

В случае крайней необходимости рекомендуется отправляться в дорогу, только тщательно проверив техническое состояние автомобиля, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации. Необходимо использовать специальное зимнее дизельное топливо, проверить плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, проверить зарядку аккумуляторной батареи и исправность системы отопления. Важно тепло одеться, не забыть взять в дорогу заряженный мобильный телефон, буксировочный трос, лопату и термос с горячим чаем.

Выбирать нужно безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал движения, исключить ненужные перестроения, опережения и обгоны. Следует быть предельно внимательными при проезде наиболее опасных мест, которые находятся в непосредственной близости от светофоров, выездов на главную дорогу, на нерегулируемых перекрестках, в районе остановок и прочих местах, где и личный и общественный транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение. Подъезжать к ним или проезжать такие участки надо с максимальной осторожностью, поскольку они не только отполированы шинами тормозящих и набирающих скорость автомобилей, но и, как правило, отличаются наличием большого числа пешеходов.

Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность. Перед выходом на проезжую часть убедиться, что все автомобили успели остановиться. Аккуратно приближаться к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Быть внимательными во дворах. Обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.