ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОДО ”ПАНДА“ ВКЛЮЧЕНО В СОСТАВ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕГПРОМ"
15:07 06.01.2017

Об этом говорится в постановлении Совета министров № 8 от 5 января 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ОДО "Панда" осуществляет свою деятельность с 2000 года и специализируется на производстве и реализации женской, молодежной и детской одежды. Поставки продукции осуществляются в торговые точки Беларуси, Украины, России, Израиля, Эстонии, Канады. Торговые представительства работают в Москве и Киеве.

В состав концерна «Беллегпром» входит 96 организаций, в том числе 76 промышленных.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2017
валюта курс
EUR 2.0676
USD 1.9538
RUB 3.2769
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0676 -0.004
USD 1.9538 -0.0115
RUB 3.2769 +0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0660 2.0660
USD 1.9530 1.9600
RUB 3.2550 3.2790
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0560 1.0600
EUR/RUB 63.0000 64.0000
USD/RUB 59.5000 60.3050
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте