Об этом говорится в постановлении Совета министров № 8 от 5 января 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ОДО "Панда" осуществляет свою деятельность с 2000 года и специализируется на производстве и реализации женской, молодежной и детской одежды. Поставки продукции осуществляются в торговые точки Беларуси, Украины, России, Израиля, Эстонии, Канады. Торговые представительства работают в Москве и Киеве.

В состав концерна «Беллегпром» входит 96 организаций, в том числе 76 промышленных.