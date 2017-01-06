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ЭКОНОМИКА РБ
ОДО ”ПАНДА“ ВКЛЮЧЕНО В СОСТАВ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕГПРОМ"
15:07 06.01.2017
Об этом говорится в постановлении Совета министров № 8 от 5 января 2017 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ОДО "Панда" осуществляет свою деятельность с 2000 года и специализируется на производстве и реализации женской, молодежной и детской одежды. Поставки продукции осуществляются в торговые точки Беларуси, Украины, России, Израиля, Эстонии, Канады. Торговые представительства работают в Москве и Киеве.
В состав концерна «Беллегпром» входит 96 организаций, в том числе 76 промышленных.
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