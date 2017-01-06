Председатель Верховного суда отменил постановление Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира о привлечении к административной ответственности УП «С» за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, УП «С» обратилось в Верховный суд с жалобой на постановление Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира о привлечении его к административной ответственности по части 3 статьи 15.35 КоАП за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства.

В жалобе УП «С» просило отменить постановление по делу об административном правонарушении, постановление экономического суда Гомельской области, который рассматривал жалобу на не вступившее в законную силу постановление о наложении административного взыскания, и прекратить дело об административном правонарушении.

При рассмотрении жалобы председателем Верховного суда было установлено, что УП «С» привлечено к административной ответственности постановлением заместителя начальника Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира по части 3 статьи 15.35 КоАП в виде штрафа в размере 10500 рублей. Основанием для привлечения УП «С» к административной ответственности явился выявленный факт замора рыбы на Светлогорском водохранилище.

Экономический суд Гомельской области оставил указанное постановление без изменения.

По результатам изучения материалов дела и доводов жалобы УП «С» Верховный суд выявил основания для ее удовлетворения.

Как следует из материалов дела, общая площадь территории Светлогорского водохранилища, включающая в себя водную гладь, мелководье, древесно-кустарниковую растительность, лес и дамбу, составляет 1628,2469 га, из которых 700 га передано УП «С» по договору аренды рыболовных угодий в целях ведения рыболовного хозяйства.

По результатам комиссионного обследования северо-западной части Светлогорского водохранилища было обнаружено место массовой гибели озерно-речной рыбы (участок водохранилища прямоугольной формы в виде канала длиной 100 м и шириной 11 м). При визуальном осмотре было установлено, что массовая гибель рыбы произошла в результате зимнего заморного явления.

Согласно акту об установлении факта причинения вреда окружающей среде УП «С» не приняло должных мер по выполнению мероприятий, направленных на предотвращение заморных явлений в арендуемом водоеме, что повлекло массовую гибель рыбы. Вред, причиненный окружающей среде, определен в размере 72132,9 рубля.

По результатам проверки, проведенной должностными лицами Светлогорского РОВД по факту гибели рыбы, установлено, что водоем, на котором произошел мор рыбы, не соединен с основным водоемом водохранилища и не является той его частью, на которой УП «С» осуществляет ведение рыболовного хозяйства. Поэтому Светлогорским РОВД было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц УП «С» по статье 428 УК Беларуси в связи с отсутствием признаков состава уголовно-наказуемого деяния.

Однако УП «С» было вменено совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.35 КоАП, выразившегося в нарушении правил ведения рыболовного хозяйства и рыбоводства и, в частности, абзаца 18 пункта 87 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Согласно указанной норме арендаторы (пользователи) рыболовных угодий обязаны осуществлять мероприятия по предотвращению заморных явлений и ликвидации их последствий.

Изучение материалов дела и постановления по делу об административном правонарушении показало, что органом, ведущим административный процесс, достоверно не установлено, относится ли место обнаружения гибели рыбы к территории водохранилища, которая находится в аренде УП «С». В протоколе об административном правонарушении и постановлении по делу не указано, невыполнение каких мероприятий на арендованной УП «С» территории водохранилища послужило причиной гибели рыбы.

Как следует из акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, непринятие УП «С» должных мер по предотвращению заморных явлений в арендуемом водоеме повлекло массовую гибель рыбы и причинение вреда окружающей среде в размере 72132,9 рублей.

Вместе с тем, из постановления апелляционной инстанции экономического суда Гомельской области усматривается, что Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира в рамках соглашения об урегулировании спора отказалась от иска к УП «С» о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере 72132,9 рубля. Однако стоит отметить, что в обоснование иска были положены обстоятельства, являвшиеся предметом рассмотрения при вынесении постановления по административному делу.

На основании изложенных обстоятельств в совокупности было установлено, что виновность УП «С» в совершении административного правонарушения не доказана. В силу пункта 8 части 2 статьи 9.6 ПИКоАП это относится к обстоятельствам, исключающим административный процесс, и влечет прекращение дела об административном правонарушении.

Учитывая вышеизложенное, председатель Верховного суда отменил постановление заместителя начальника Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, которым УП «С» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 15.35 КоАП и постановление экономического суда Гомельской области о рассмотрении жалобы по делу об указанном административном правонарушении.

Дело об административном правонарушении в отношении УП «С» по части 3 статьи 15.35 КоАП прекращено.