Инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по районам Минска за январь-ноябрь 2016 года из нелегального оборота изъяли алкогольных напитков в количестве 747,3 л на сумму 14798,62 рубля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ИМНС Минска, в доход государства обращено алкогольных напитков в количестве 1660,6 литров на сумму 31 911,24 рубля.

По данным Министерства здравоохранения Беларуси, в республике наблюдается снижение случаев смертности от отравлений алкогольными напитками на 7,5%.

Однако увеличилось поступление в приемные покои городских больниц, лиц, в состоянии алкогольного опьянения, за 10 месяцев 2016 года их было 17051 человек (10 месяцев 2015 – 15079), из них госпитализировано 4126 (4128 – в аналогичном периоде прошлого года).

При этом отмечается рост смертей, связанных с употреблением некачественного алкоголя. По данным Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, в 2015 г. только от отравления суррогатами алкоголя умерло 114 человек. За 9 месяцев 2016 года количество умерших от отравлений суррогатами алкоголя составило уже 94 человека, или 82% к 2015 году. Наиболее высокая смертность наблюдается в Минской и Могилевской областях. Всплеск отравлений со смертельным исходом суррогатами алкоголя в истекшем периоде 2016 года наблюдается в Гродненской области, в 2015 году – в Брестской области.

Специализированная наркологическая помощь населению Минска оказывается учреждением здравоохранения «Городской клинический наркологический диспансер».

В отделениях дневного пребывания за 10 месяцев текущего года пролечено 3692 пациента (10 месяцев 2015 года – 3736 человек).