Финал AR-марафона по созданию приложений дополненной реальности для мобильных платформ собрал 9 команд участников факультета математики и информатики Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, победителем первого в Беларуси AR-марафона стала команда «AR мафия», представившая одноименный проект.

Студенты Сергей Вашкевич, Дмитрий Болдак, Илья Хомко, Кирилл Мойса, Мария Апанович, Дарья Исаева и Максим Будько перенесли игру в область дополненной реальности. Ребята создали мобильное приложение, заменяющее ведущего игры «Мафия» и распределяющее роли для игроков. За свою разработку команда получила главный приз – SONY Playstation 4 + Playstation VR.

Второе место досталось команде ATuring. Студенты Илья Валентюкевич, Алексей Васильев и Юрий Какареко представили проект Walk of fame («Аллея славы»), позволяющий анимировать картины и делать их «живыми». Ребята в качестве приза за приложение получили очки Fibrum Pro.

Также вторыми на марафоне стали представительницы команды «WTP404». Студентки Екатерина Гачко, Анна Мишустина, Татьяна Аубакирова и Екатерина Дубовская предложили информационный проект Museum++.

«Наше приложение – это своего рода экскурсовод по музеям. Оно предоставляет все необходимые сведения человеку при наведении смартфона на экспонат. Это очень удобно. Разработку мы испытали на примере Музея компьютерной техники факультета математики и информатики», – поделилась капитан команды Е. Гачко.

В заключительный тур соревнования были отобраны лучшие идеи, которые ребята предложили на отборочном этапе марафона.

«Участникам команд-финалистов предоставили 10 дней и ночей на то, чтобы осмыслить, развить или заново переосмыслить свои идеи. В итоге в финале мы увидели 9 различного рода приложений. Это проекты «AR Галерея», Infinicum, AR Grodno, Find Film, «Королевство проклятых», Walk of fame («Аллея славы»), Museum++, Road assistant и «AR мафия». Среди них - социально значимые и развлекательные приложения», – отметил старший преподаватель кафедры системного программирования и компьютерной безопасности ГрГУ Евгений Дирвук.

Как отмечают организаторы AR-марафона по созданию приложений дополненной реальности для мобильных платформ, данное состязание – только начало. В планах – проводить AR-марафон регулярно.