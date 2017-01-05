Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску, на 1 ноября 2016 года в столице зарегистрировано более 70 тыс. субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, в том числе порядка 21 тыс. организаций и 49 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2015 годом количество таких субъектов выросло на 898 плательщиков или на 1,3%.

От этой категории плательщиков поступило 322 млн рублей, в том числе от организаций – 236,1 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 86,7 млн рублей.