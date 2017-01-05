Центр по обслуживанию населения филиала ПУ «Молодечногаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ» открылся в Молодечно (ул. Волынца, 12а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, это первый центр на территории Минской области.

Центр обслуживания населения — пример нового подхода в обслуживании абонентов, предоставление комплексной услуги по организации работы с населением. Главная цель — максимальная приближенность к потребителям газа, повышение оперативности обслуживания.

В функции центра входят:

организация работы с населением по постановке на учет абонентов, использующих природный и сжиженный газ с оформлением лицевых счетов, договоров на поставку газа, переоформление данных в случае изменений;

прием посетителей по вопросам расчетов за газ, контроль своевременной оплаты за потребленный природный газ абонентами, ежемесячное ведение учета потребления газа каждым абонентом, фиксирование показаний счетчиков;

прием платежей безналичным расчетом через терминал;

проведение инструктажей по безопасному пользованию газом в быту;

прием посетителей по заявительному принципу «Одно окно»;

оформление льгот, выдача справок за потребленный газ.

В центре обслуживания населения оборудовано четыре рабочих места для контролеров службы учета газа.

Для посетителей оборудованы места для ожидания, где представлены рекламная, информационная, а также детская развлекательная продукция.

В центре абоненты смогут найти ответы на многие интересующие вопросы: как газифицировать природным или сжиженным газом свой дом, как произвести установку (замену, перенос) газоиспользующего оборудования в существующих квартирах и жилых домах, оформить заявление и заключить договор на выполнение каких-либо работ, выполняемых филиалом ПУ «Молодечногаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ».