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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУ «МОЛОДЕЧНОГАЗ»
13:10 06.01.2017
Центр по обслуживанию населения филиала ПУ «Молодечногаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ» открылся в Молодечно (ул. Волынца, 12а).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, это первый центр на территории Минской области.
Центр обслуживания населения — пример нового подхода в обслуживании абонентов, предоставление комплексной услуги по организации работы с населением. Главная цель — максимальная приближенность к потребителям газа, повышение оперативности обслуживания.
В функции центра входят:
организация работы с населением по постановке на учет абонентов, использующих природный и сжиженный газ с оформлением лицевых счетов, договоров на поставку газа, переоформление данных в случае изменений;
прием посетителей по вопросам расчетов за газ, контроль своевременной оплаты за потребленный природный газ абонентами, ежемесячное ведение учета потребления газа каждым абонентом, фиксирование показаний счетчиков;
прием платежей безналичным расчетом через терминал;
проведение инструктажей по безопасному пользованию газом в быту;
прием посетителей по заявительному принципу «Одно окно»;
оформление льгот, выдача справок за потребленный газ.
В центре обслуживания населения оборудовано четыре рабочих места для контролеров службы учета газа.
Для посетителей оборудованы места для ожидания, где представлены рекламная, информационная, а также детская развлекательная продукция.
В центре абоненты смогут найти ответы на многие интересующие вопросы: как газифицировать природным или сжиженным газом свой дом, как произвести установку (замену, перенос) газоиспользующего оборудования в существующих квартирах и жилых домах, оформить заявление и заключить договор на выполнение каких-либо работ, выполняемых филиалом ПУ «Молодечногаз» УП «МИНСКОБЛГАЗ».
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