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ЭКОНОМИКА РБ


НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ БЮДЖЕТ МИНСКА ВЫДЕЛИТ В 2017 ГОДУ ПОЧТИ 13 МЛН РУБЛЕЙ
12:53 06.01.2017

Минск планирует направить на дополнительные меры социальной поддержки горожан около 13 млн рублей, сообщает агентство «Минск-Новости».

В наступившем году такой помощью смогут воспользоваться около 47 тыс. минчан.

Финансовые средства будут выделены на основании решения Минского городского Совета депутатов «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». В документе идет речь о ежемесячных и разовых выплатах инвалидам I и II группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, родителям погибших военнослужащих. Также предусмотрены доплаты на питание учащихся в учреждениях образования, доплаты школьникам, детям-инвалидам на путевки в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации.

Часть средств пойдет на предоставление инвалидам I и II группы, инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам до 18 лет транспортной услуги «социальное такси», а также на оздоровление в реабилитационных учреждениях столицы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн, инвалидов-колясочников.

Решение Минского городского совета депутатов «Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» опубликовано сегодня на Национальном правовом Интернет-портале.

В 2016 году дополнительные меры социальной поддержки предоставлялись более чем 33 тыс. граждан.
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