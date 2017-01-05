На улице Нововиленской приступили к сносу здания № 12, на его месте планируют построить дом с подземным паркингом, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в ЖРЭО Центрального района, малоэтажка давно стояла отселенная, и вот пришел ее черед идти под ковш бульдозера. Как обещают в ЖРЭО, работы по сносу завершатся до конца месяца.

Напомним, в прошлом году на улице Нововиленской были демонтированы пять старых малоэтажных домов по нечетной стороне. Еще одно здание (№ 13) ожидает своей очереди. По детальному плану на месте дома № 12 на Нововиленской планируется построить новый дом с подземным паркингом, а по нечетной стороне на освободившейся площадке — несколько жилых зданий в 3-6 этажей с объектами обслуживания и парковкой.