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ЭКОНОМИКА РБ
НА НОВОВИЛЕНСКОЙ В СТОЛИЦЕ СНОСЯТ СТАРУЮ ДВУХЭТАЖКУ, НА ЕЕ МЕСТЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ ДОМ С ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ
11:50 06.01.2017
На улице Нововиленской приступили к сносу здания № 12, на его месте планируют построить дом с подземным паркингом, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в ЖРЭО Центрального района, малоэтажка давно стояла отселенная, и вот пришел ее черед идти под ковш бульдозера. Как обещают в ЖРЭО, работы по сносу завершатся до конца месяца.
Напомним, в прошлом году на улице Нововиленской были демонтированы пять старых малоэтажных домов по нечетной стороне. Еще одно здание (№ 13) ожидает своей очереди. По детальному плану на месте дома № 12 на Нововиленской планируется построить новый дом с подземным паркингом, а по нечетной стороне на освободившейся площадке — несколько жилых зданий в 3-6 этажей с объектами обслуживания и парковкой.
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