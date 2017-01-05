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ЭКОНОМИКА РБ


МИНФИН ПРИОСТАНОВИЛ НА ГОД ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ ОАСО «ПЕНСИОННЫЕ ГАРАНТИИ»
11:20 06.01.2017

Министерство финансов приостановило действие лицензии открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, ОАСО «Пенсионные гарантии» не устранило выявленные в ходе проверок нарушения до 1 января 2017 года с приложением письменного отчета об исполнении требований в Министерство финансов.

Более того, отчет о невозможности исполнения требования представлен страховой организацией в адрес Министерства финансов 28 декабря 2016 года. По предварительным данным, за 2016 год норматив расходов на ведение дела превышен страховой организацией более чем на 240,0 тыс. рублей.

В этой связи Министерством финансов принято решение о приостановлении с 11 января .2017 года по 16 января 2017 года действия выданного открытому акционерному страховому обществу «Пенсионные гарантии» специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004 (зарегистрировано в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь 19.12.2003 за № 13-00004).
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