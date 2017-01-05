Более 140 тысяч новогодних деревьев реализовали организации Министерства лесного хозяйства к новогодним и рождественским праздникам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, 1148 торговых точек для реализации новогодних деревьев было организовано организациями Минлесхоза по всей республике. Только в столице работало 20 елочных базаров, на которых лесхозы столичного объединения предлагали новогодние деревья.

По-прежнему пользовались спросом букеты из сосновых и еловых лапок. За новогодний «сезон» их было продано почти 3,5 тысячи штук. Также на елочных базарах было реализовано боле 550 тысяч новогодних деревьев в кадках.