|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 140 ТЫСЯЧ НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ РЕАЛИЗОВАЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МИНЛЕСХОЗА К НОВОГОДНИМ И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ
11:10 06.01.2017
Более 140 тысяч новогодних деревьев реализовали организации Министерства лесного хозяйства к новогодним и рождественским праздникам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, 1148 торговых точек для реализации новогодних деревьев было организовано организациями Минлесхоза по всей республике. Только в столице работало 20 елочных базаров, на которых лесхозы столичного объединения предлагали новогодние деревья.
По-прежнему пользовались спросом букеты из сосновых и еловых лапок. За новогодний «сезон» их было продано почти 3,5 тысячи штук. Также на елочных базарах было реализовано боле 550 тысяч новогодних деревьев в кадках.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2017
Курсы в банках
на 06.01.2017
Конвертация в банках
на 06.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте