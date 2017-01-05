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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОДОР» ПРЕОБРАЗОВАНО В ОАО
10:50 06.01.2017

Республиканское унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» преобразовано в открытое акционерное общество.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, статус ОАО создает холдингу новые возможности в применении организационных и финансовых инструментов поддержки и развития его экспортной деятельности.

Госрегистрация ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» осуществлена 4 января 2017 года. 100% акций общества находятся в собственности государства, в управлении Госкомимущества. Уставный фонд составляет 132 432 300 (Сто тридцать два миллиона четыреста тридцать две тысячи триста) белорусских рублей.

ОАО создано в результате проведенных работ по преобразованию в соответствии с приказом Минского городского территориального фонда государственного имущества № 101 от 30 декабря 2016 года.

Согласно Уставу новообразованного ОАО, перед обществом поставлены следующие задачи:

обеспечение и координация экспортной деятельности дочерних компаний и создание условий для выхода холдинга «Белавтодор» на внешние рынки, продвижение бренда «Белавтодор» как на внутреннем, так и на внешнем рынке;

совершенствование в дочерних компаниях системы организации производства за счет оптимизации затрат, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий и техники;

обеспечение определенного законодательством порядка распоряжения имуществом Общества и дочерних компаний;

участие в совершенствовании правового регулирования в области дорожной деятельности.

Получение статуса ОАО создает дополнительные возможности в применении недоступных до этого организационных и финансовых инструментов поддержки и развития экспортной деятельности холдинга «Белавтодор. Расширяет возможности для привлечения новых источников финансирования для развития дочерних компаний и выстраивания отношений с международными финансовыми структурами. В частности, дает юридически обоснованное право участвовать «Белавтодору» в реализации проектов государственно – частного партнерства на стороне частного партнера.

Уже в ближайшем будущем планируется начать предметные переговоры с потенциальными партнерами и финансовыми организациями по совместному участию в пилотном ГЧП-проекте реконструкции автомобильной дороги М-10: Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 184,5.

Органами управления ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» являются общее собрание акционеров ОАО, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган – генеральный директор, избираемым наблюдательным советом общества. Контрольным органом является ревизионная комиссия.

Сбалансированность в принятии решений, четкая регламентация сфер ответственности и распоряжения имуществом обусловлены применением отработанных на практике инструментов управления в ОАО с привлечением представителей государства.
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