Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) доработало порядок осуществления розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению в период после проведения деноминации официальной денежной единицы Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, с 1 января 2017 г. субъектам торговли, осуществляющим торговлю пищевыми продуктами, номинальное количество которых не равно значению 1 кг (л), в торговых объектах, в глобальной компьютерной сети Интернет через интернет-магазины, в автомагазинах, за исключением осуществления торговли в киосках, палатках, с использованием лотков, тележек, корзин, иных приспособлений, через торговые автоматы, на торговых местах на рынках, на ярмарках, аукционах, при указании на ценниках, в рекламе, каталогах, распространяемых субъектами торговли неопределенному кругу лиц в указанных объектах, на сайтах интернет-магазинов, информации о цене пищевых продуктов за единицу товара, за исключением пищевых продуктов, вес которых составляет менее 50 г (мл) (за исключением специй и приправ), алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, а также товаров в определенном наборе (комплект товаров), дополнительно, кроме цены товаров за единицу, рекомендуется указывать цену товара за 1 кг (л).

Состав информации, указываемой на ценниках, определен пунктом 22 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

Размер, цвет, форма, расположение реквизитов, иные параметры ценников определяются субъектами торговли самостоятельно с учетом требований Правил.

Цена товара на ценнике за 1 кг (л) размещается под ценой товара за единицу с размером шрифта, меньшим относительно цены за единицу товара.

При предоставлении скидок, цена единицы товара за 1 кг (л) рассчитывается к цене со скидкой и размещается под ценой товара за единицу.

В настоящее время МАРТ подготовило проект постановления Совета министров «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета министров Республики Беларусь по вопросам осуществления розничной торговли и общественного питания», предусматривающий корректировку Правил.

Проектом пункт 22 Правил дополнен нормой, устанавливающей обязанность продавца указания цены на продовольственные товары за 1 килограмм или 1 литр, масса или мера которых составляет менее (более) 1 килограмма или 1 литра.

Вступление в силу указанной нормы планируется с 1 июля 2017 года.

С 1 января 2017 года изготовители, продавцы, поставщики, исполнители и их представители при предоставлении потребителям информации о предлагаемых товарах (работах, услугах) обязаны указывать цены (тарифы) только в денежных знаках образца 2009 года.

Ввиду того, что субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения необходим переходный период для переоформления ценников, меню, прейскурантов в части информации о стоимости товаров, работ (услуг), МАРТ разъясняет, что в срок с 1 января 2017 г. до 1 марта 2017 г. не будет являться нарушением пункта 22 Правил указание цен (тарифов) в денежных знаках образца 2000 года и денежных знаках образца 2009 года.

Субъектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения необходимо в торговых объектах, объектах общественного питания, бытового обслуживания населения разместить объявление о том, что денежные знаки образца 2000 года с 1 января 2017 года не принимаются.