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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧИЛА ПОСТАВКИ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ ИЗ-ЗА ПТИЧЬЕГО ГРИППА
10:35 06.01.2017
Беларусь ограничила поставки мяса птицы из Черновицкой области Украины из-за птичьего гриппа.
«По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, на территории Черновицкой области Украины зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи с 5 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы», - сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этой области Украины ведомство отменило.
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