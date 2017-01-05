Беларусь ограничила поставки мяса птицы из Черновицкой области Украины из-за птичьего гриппа.

«По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, на территории Черновицкой области Украины зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи с 5 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы», - сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из этой области Украины ведомство отменило.