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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НАПОМИНАЕТ О СРОКЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ ЭСЧФ ПО НДС
10:05 06.01.2017
Министерство по налогам и сборам напоминает о сроке выставления ЭСЧФ по НДС.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, в соответствии с пунктом 5 статьи 1061 Налогового кодекса Республики Беларусь с 1 января 2017 года выставление (направление) электронного счета-фактуры осуществляется по общему сроку не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, если иное не установлено пунктом 5 статьи указанной статьи.
В отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных в декабре 2016 г., выставление электронного счета-фактуры также может производиться по сроку не позднее 10 января 2017 года.
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