Бывший директор департамента судейства и инспектирования Ассоциации «Белорусская федерация футбола» приговором суда Центрального района Минска признан виновным в получении взятки и на основании ч.1 ст. 430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, также он признан виновным в получении взятки, совершенном повторно, и на основании ч.2 ст.430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.

В соответствии с ч.1 ст.71 УК при повторности преступлений, не образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по ч.1 ст.430 УК, более строгим, назначенным по ч.2 ст.430 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.

Он же признан виновным в превышении власти и служебных полномочий, совершенных из корыстной заинтересованности, и на основании ч.2 ст.426 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 500 базовых величин в сумме 11 500 рублей и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.

В соответствии с ч.2 ст.72 УК по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 500 базовых величин в сумме 11500 рублей с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке Минский городской суд.