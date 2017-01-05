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ЭКОНОМИКА РБ


ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В МИНСКЕ ПОДВОДИТ ИТОГИ
09:27 06.01.2017

На протяжении двух дней в Минске в Академии последипломного образования проходит VI Республиканский рождественский фестиваль педагогического мастерства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в традиционном мероприятии принимают участие педагогические работники учреждений общего среднего образования: педагоги-психологи, учителя русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, иностранного языка, математики (информатики), физики, биологии, химии, географии, истории, музыки и изобразительного искусства, начальных классов.

Заместитель министра образования Раиса Сидоренко убеждена, что фестиваль способствует повышению качества образования.

«Важно, чтобы научные подходы, которые существуют в современной педагогике, основывались на практике и использовались учителями в их работе. Этот фестиваль как раз позволяет учителям обмениваться опытом, активно взаимодействовать. Мы уверены, что итогом фестиваля станет повышение качества образования», - констатировала замминистра.

К слову, фестиваль проводится в шестой раз. Раиса Сидоренко рассказала, что ежегодно выбирается определенная тема, которая является наиболее актуальной. Эта тема определяется Академией последипломного образования, исходя из анализа вопросов и проблем, которые волнуют педагогическую общественность.

В этом году выдвинута тема – «Обучая – воспитываем». По мнению заместителя министра образования Раисы Сидоренко, единство обучения и воспитания - одно из самых приоритетных направлений в белорусской системе образования. Воспитание всегда было, есть и будет важнейшей составляющей в образовательном процессе.

За шесть лет в мастер-классах приняли участие более 2 тыс. учителей, проведено около 400 мероприятий. На фестиваль приезжают педагоги со всей страны.

Участниками VI Республиканского рождественского фестиваля педагогического мастерства стали более 420 педагогов из учреждений общего среднего образования.

Ректор Академии последипломного образования Андрей Монастырный проинформировал представителей СМИ о проводимом фестивале, подчеркнув, что мероприятие направлено на профессиональное общение педагогов, поддержку и трансляцию передового опыта педагогической деятельности, обмен опытом внедрения эффективных методик.

Организаторами фестиваля выступают Академия последипломного образования и общественное объединение "Белорусское педагогическое общество".
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