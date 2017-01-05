ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОЛУФИНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «МЕЛЬНИЦА МОДЫ-2017» ПРОЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ
17:16 05.01.2017

Полуфинал в номинации «Фото» XXVI Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2017» состоится 14 января в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, каждый участник должен представить жюри 8 фотографий форматом А4, где главный объект съемки - человек. Фотомодели представляют 6 фотографий – полный рост, поясной бюст, портрет. Модели (парень и девушка) выбираются в каждой возрастной группе: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-25 лет.

Финалисты фотографы и модели получат задание от жюри, на подготовку которого у них будет 3 месяца. Их конкурсные работы будут выставлены на выставке во время финала фестиваля-конкурса в мае 2017 года и войдут в финальный каталог конкурсных работ.

Призеры будут награждены символами фестиваля-конкурса, подарками от партнеров. Победитель примет участие в Международных творческих мастерских «Мельница моды 2017 в Европе».

Заявку необходимо подать до 10 января в оргкомитет. Образец на сайте Национального центра художественного творчества детей и молодежи, раздел «Мельница моды».

В состав жюри войдут профессиональные фотографы, стилисты, дизайнеры, редактора журналов, организаторы фестиваля-конкурса.

Участники: фотографы, фотомодели, учащиеся профильных учебных заведений страны, педагоги, специалисты, работающие в области моды и фотографии.

Организатор: Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси, отдел моды и дизайна.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2017
валюта курс
EUR 2.0716
USD 1.9653
RUB 3.2633
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0716 +0.0182
USD 1.9653 -0.0054
RUB 3.2633 +0.0336
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0650 2.0650
USD 1.9620 1.9670
RUB 3.2250 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0550
EUR/RUB 63.5000 64.1600
USD/RUB 60.4000 61.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте