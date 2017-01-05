|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛУФИНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «МЕЛЬНИЦА МОДЫ-2017» ПРОЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ
17:16 05.01.2017
Полуфинал в номинации «Фото» XXVI Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2017» состоится 14 января в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, каждый участник должен представить жюри 8 фотографий форматом А4, где главный объект съемки - человек. Фотомодели представляют 6 фотографий – полный рост, поясной бюст, портрет. Модели (парень и девушка) выбираются в каждой возрастной группе: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-25 лет.
Финалисты фотографы и модели получат задание от жюри, на подготовку которого у них будет 3 месяца. Их конкурсные работы будут выставлены на выставке во время финала фестиваля-конкурса в мае 2017 года и войдут в финальный каталог конкурсных работ.
Призеры будут награждены символами фестиваля-конкурса, подарками от партнеров. Победитель примет участие в Международных творческих мастерских «Мельница моды 2017 в Европе».
Заявку необходимо подать до 10 января в оргкомитет. Образец на сайте Национального центра художественного творчества детей и молодежи, раздел «Мельница моды».
В состав жюри войдут профессиональные фотографы, стилисты, дизайнеры, редактора журналов, организаторы фестиваля-конкурса.
Участники: фотографы, фотомодели, учащиеся профильных учебных заведений страны, педагоги, специалисты, работающие в области моды и фотографии.
Организатор: Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси, отдел моды и дизайна.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2017
Курсы в банках
на 05.01.2017
Конвертация в банках
на 05.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте