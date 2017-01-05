Полуфинал в номинации «Фото» XXVI Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2017» состоится 14 января в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, каждый участник должен представить жюри 8 фотографий форматом А4, где главный объект съемки - человек. Фотомодели представляют 6 фотографий – полный рост, поясной бюст, портрет. Модели (парень и девушка) выбираются в каждой возрастной группе: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, 17-25 лет.

Финалисты фотографы и модели получат задание от жюри, на подготовку которого у них будет 3 месяца. Их конкурсные работы будут выставлены на выставке во время финала фестиваля-конкурса в мае 2017 года и войдут в финальный каталог конкурсных работ.

Призеры будут награждены символами фестиваля-конкурса, подарками от партнеров. Победитель примет участие в Международных творческих мастерских «Мельница моды 2017 в Европе».

Заявку необходимо подать до 10 января в оргкомитет. Образец на сайте Национального центра художественного творчества детей и молодежи, раздел «Мельница моды».

В состав жюри войдут профессиональные фотографы, стилисты, дизайнеры, редактора журналов, организаторы фестиваля-конкурса.

Участники: фотографы, фотомодели, учащиеся профильных учебных заведений страны, педагоги, специалисты, работающие в области моды и фотографии.

Организатор: Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси, отдел моды и дизайна.