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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ ПАРТИЮ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИЙ ГРУЗИНСКИЙ КАРЬЕР КАЗРЕТИ
16:54 05.01.2017

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в планах на начало 2017 года поставка очередной партии карьерной техники в золотодобывающий карьер Казрети (Грузия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, к концу 2016 года в нем введены в эксплуатацию 5 новых карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555В грузоподъемностью 55 тонн.

Поставка и эксплуатация карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555В, осуществляется через официального представителя ООО «БЕЛАЗ Кавказ Транс Сервис».

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7555В эксплуатируются в золотодобывающем карьере компании АО GMP Cooper. Месторождение разрабатывается открытым способом. Проектная глубина карьера составляет 250 метров, на данный момент работы проводятся на глубине 170 метров.

Эксплуатация техники БЕЛАЗ осуществляется на высоте 1000-1200м над уровнем моря. Белорусские карьерные самосвалы работают круглосуточно в две смены по 12 часов ежедневно без остановок кроме проведения технического обслуживания. Дизельные двигатели с электронным управлением обеспечивают оптимальную удельную мощность, скорость самосвала на подъеме, а также топливную экономичность. Высокая маневренность самосвалов БЕЛАЗ-7555В повышает удобство их использования в карьерах открытого типа.
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