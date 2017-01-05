|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АНКЕТУ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В 7-Й БИРЖЕ СУБКОНТРАКТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ДО 1 ФЕВРАЛЯ
16:32 05.01.2017
В рамках XX Белорусского промышленного форума 2017, который пройдет 23-26 мая в Минске, предусмотрено проведение 7-й биржи субконтрактов в промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», для участия в бирже требуется заполнить «Анкету заказчика» и отправить заполненную анкету заказчика (контрактора) на е-mail: с пометкой «Анкета заказчика» до 1 февраля.
На анкеты заказчика (контрактора) будут подобраны поставщики (субконтракторы), уполномоченное лицо заказчика будет приглашено для проведения переговоров и обсуждения возможности сотрудничества.
Все заявки будут размещены на сайте Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (www.belarp.by) в разделе «Биржа субконтрактов» и за счет активной рекламной кампании станут доступны широкому кругу субъектов малого и среднего бизнеса.
Биржа субконтрактов – специализированное мероприятие, направленное на развитие кооперационных отношений между крупными промышленными предприятиями и малыми/средними производственными предприятиями. Этот действенный и современный способ позволяет предприятиям провести переговоры напрямую, без посредников, с минимальными временными затратами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2017
Курсы в банках
на 05.01.2017
Конвертация в банках
на 05.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте