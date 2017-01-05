В рамках XX Белорусского промышленного форума 2017, который пройдет 23-26 мая в Минске, предусмотрено проведение 7-й биржи субконтрактов в промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», для участия в бирже требуется заполнить «Анкету заказчика» и отправить заполненную анкету заказчика (контрактора) на е-mail: с пометкой «Анкета заказчика» до 1 февраля.

На анкеты заказчика (контрактора) будут подобраны поставщики (субконтракторы), уполномоченное лицо заказчика будет приглашено для проведения переговоров и обсуждения возможности сотрудничества.

Все заявки будут размещены на сайте Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (www.belarp.by) в разделе «Биржа субконтрактов» и за счет активной рекламной кампании станут доступны широкому кругу субъектов малого и среднего бизнеса.

Биржа субконтрактов – специализированное мероприятие, направленное на развитие кооперационных отношений между крупными промышленными предприятиями и малыми/средними производственными предприятиями. Этот действенный и современный способ позволяет предприятиям провести переговоры напрямую, без посредников, с минимальными временными затратами.