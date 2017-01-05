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ЭКОНОМИКА РБ


ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ «МИОРЫ-2» СТОИМОСТЬЮ 3,6 МЛН РУБЛЕЙ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
16:07 05.01.2017

Магистральный газопровод-отвод и газораспределительная станция (ГРС), предназначенные для газоснабжения Миор и строящегося завода по производству металлического листа и белой жести введены в эксплуатацию 29 декабря 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белтопгаз», строительство осуществлено в рамках уникального для республики инвестиционного проекта, реализуемого в соответствии с указом №271 от 09.06.2014 и инвестиционным договором, заключенным между Витебским облисполкомом и ООО «ММПЗ-групп».

Заказчиком по строительству газовых сетей выступало УП «Витебскоблгаз», генеральным проектировщиком — ГП «НИИ Белгипротопгаз», генеральным подрядчиком — ОАО «Лидагазстрой». Поставщик ГРС — ООО «Запад-ЕМ» (Беларусь).

Проектом строительства сетей газоснабжения к заводу предусматривалось: строительство узла подключения к действующему магистральному газопроводу; строительство газопровода-отвода и ГРС производительностью 15 тыс. м³/час; строительство газопровода 1,2 МПа до территории завода; строительство газопровода-перемычки между выходным газопроводом проектируемой ГРС и выходным газопроводом действующей ГРС «Миоры».

Финансирование строительства данного объекта осуществлялось за счет средств Государственной инвестиционной программы. Фактическая стоимость строительства объекта составила 3,6 млн рублей. При этом в результате проведения предприятием процедуры закупки оборудования и выполнения строительно-монтажных работ по объекту обеспечена экономия бюджетных средств в размере 1,2 млн рублей.

Работы были выполнены в максимально короткие сроки. Таким образом УП «Витебскоблгаз» выполнило поставленную задачу и готово обеспечить завод по производству металлического листа и белой жести в Миорах заявленными ООО «ММПЗ-групп» объемами природного газа.
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