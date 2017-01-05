Белорусская железная дорога оперативно реагирует на изменения погодных условий и своевременно очищает железнодорожный путь и стрелочные переводы от снега, что позволяет обеспечить бесперебойную работу транспорта и безопасность движения поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, все хозяйства магистрали работают в штатном режиме.

Белорусская железная дорога располагает необходимым количеством снегоуборочной техники для очистки железнодорожных путей от снега на перегонах и станциях — 24 снегоуборочные машины и 39 снегоочистителей.

В настоящее время при проведении работ по уборке снега задействована 1 снегоуборочная машина, на очистке стрелочных переводов и железнодорожных переездов от снега работают 1627 человек. Задержек в движении поездов из-за погодных условий нет. Все устройства сигнализации, централизации и связи, комплексы технических средств контроля находятся в исправном состоянии.

Кроме того, организована уборка снега и посыпка песчано-соляной смесью на пассажирских платформах и прилегающей территории железнодорожных вокзалов. В структуру Белорусской железной дороги входит 320 пассажирских станций и 571 пассажирских остановочных пунктов, на которых расположены 1430 пассажирских платформ, работы по очистке платформ от снега ведутся постоянно. Для этого задействовано 27 единиц уборочной техники и 173 работника.