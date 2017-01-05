9 января в БГУ впервые пройдет Международный семинар «Международные рейтинги как инструмент интернационализации университетов» (ул. Бобруйская, 5а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, мероприятие направлено на обмен опытом в области эффективного участия вузов Беларуси в международных рейтингах и взаимодействия с международными аккредитационными и рейтинговыми агентствами. Участниками семинара станут представители отечественных университетов.

В программу включены выступления экспертов в области международных рейтингов. В частности, об опыте участия БГУ и перспективах участия в рейтингах расскажет проректор по учебной работе БГУ Алексей Толстик. Также запланировано рассмотрение вопросов, касающихся информатизации университета как фактора повышения международных рейтингов и интеграции в мировое информационное пространство, роли библиотек в рейтинговых стратегиях университетов.

Кроме того, с докладом «Продвижение университета на международной арене» выступит региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) (Лондон, Великобритания) Зоя Зайцева. Также она проведет для участников мастер-класс по продвижению позиций университетов в международных рейтингах и методологии их проведения.

БГУ на протяжении последних 10 лет является лидирующим университетом, активно и успешно участвующим в международных рейтингах. Сегодня ведущий вуз страны находится на 354-м месте в рейтинге университетов мира QS World University Rankings, опубликованном агентством QS. Это агентство предоставило университету право использовать свою эмблему для обозначения высокой международной репутации на сайте вуза и в печатных материалах.

В самом массовом международном рейтинге Webometrics, который рассчитывается исследовательской группой из Испании, БГУ среди университетов стран СНГ занимает третью позицию после Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета. Британский специализированный журнал Times Higher Education также включил БГУ в число лучших университетов мира. Белгосуниверситет пока остается единственным белорусским вузом, отмеченным этим престижным изданием.