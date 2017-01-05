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ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ» РЕКОМЕНДУЕТ ВОДИТЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИЗТОПЛИВО С УЛУЧШЕННЫМИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
15:33 05.01.2017
Специалисты Белорусского государственного концерна по нефти и химии рекомендуют водителям автомобилей использовать дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками в связи с резким похолоданием.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, необходимые резервы дизельного топлива ДТ-З-К5, класса 2 с предельной температурой фильтруемости минус 32°С созданы на предприятиях нефтепродуктообеспечения ПО «Белоруснефть».
Перечень АЗС, реализующих данное топливо, доступен по ссылке на официальном сайте ПО «Белоруснефть» http://www.belorusneft.by/beloil-map/?lang=ru. На световых табло автозаправочных станций такое топливо обозначено значком «снежинка», его цена 1,38 руб. за литр.
В применении зимнего дизельного топлива есть свои особенности, в частности, водителям автомобилей советуют заливать его в пустой бензобак.
На всех АЗС ПО «Белоруснефть» имеется в розничной продаже керосин.
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