Специалисты Белорусского государственного концерна по нефти и химии рекомендуют водителям автомобилей использовать дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками в связи с резким похолоданием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, необходимые резервы дизельного топлива ДТ-З-К5, класса 2 с предельной температурой фильтруемости минус 32°С созданы на предприятиях нефтепродуктообеспечения ПО «Белоруснефть».

Перечень АЗС, реализующих данное топливо, доступен по ссылке на официальном сайте ПО «Белоруснефть» http://www.belorusneft.by/beloil-map/?lang=ru. На световых табло автозаправочных станций такое топливо обозначено значком «снежинка», его цена 1,38 руб. за литр.

В применении зимнего дизельного топлива есть свои особенности, в частности, водителям автомобилей советуют заливать его в пустой бензобак.

На всех АЗС ПО «Белоруснефть» имеется в розничной продаже керосин.