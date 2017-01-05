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ЭКОНОМИКА РБ
АБОНЕНТЫ LIFE:) ЗА 31 ДЕКАБРЯ И 1 ЯНВАРЯ ОТПРАВИЛИ БОЛЕЕ 1 МЛН SMS-СООБЩЕНИЙ
15:13 05.01.2017
Абоненты мобильного оператора Life:) за 31 декабря и 1 января отправили более 1 млн SMS-сообщений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абоненты, предпочитающие живое общение, за 31 декабря 2016 и 1 января 2017 года проговорили суммарно по времени почти полвека.
Абоненты life:) за последний день уходящего и первый день нового года активно пользовались мобильным Интернетом и смогли сгенерировать за это время восьмизначный объем мегабайт трафика.
Несмотря на удвоенную нагрузку, в новогоднюю ночь не было зафиксировано форс-мажорных ситуаций, а абоненты оператора были обеспечены бесперебойной связью.
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