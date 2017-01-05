Абоненты мобильного оператора Life:) за 31 декабря и 1 января отправили более 1 млн SMS-сообщений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абоненты, предпочитающие живое общение, за 31 декабря 2016 и 1 января 2017 года проговорили суммарно по времени почти полвека.

Абоненты life:) за последний день уходящего и первый день нового года активно пользовались мобильным Интернетом и смогли сгенерировать за это время восьмизначный объем мегабайт трафика.

Несмотря на удвоенную нагрузку, в новогоднюю ночь не было зафиксировано форс-мажорных ситуаций, а абоненты оператора были обеспечены бесперебойной связью.