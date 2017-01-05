В Беларуси в 2017 году планируется заготовить 93,4 тыс. тонн отходов стекла и 260 тыс. тонн отходов бумаги и картона. Об этом говорится в постановлении Совмина № 4 от 04.01.2017 г., которым утвержден заказ на поставку отходов бумаги и картона, а также отходов стекла для республиканских госнужд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, самые большие объемы отходов бумаги и картона предполагается собрать в Минске - 82 тыс. т. Гомельская область должна заготовить 36 тыс. т, Брестская - 34 тыс. т, Могилевская - 30 тыс. т, Витебская - 29 тыс. т, Минская - 25 тыс. т., Гродненская - 24 тыс. т.

Объемы поставки (сдачи) на переработку отходов стекла в Минске должны составить 20,7 тыс. т, Минской области - 15 тыс. т, Гомельской – 14,2 тыс. т, Брестской – 13,7 тыс. т, Витебской – 12,8 тыс. т, Могилевской – 11,4 тыс. т, Гродненской – 5,6 тыс. т.

Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд бумаги и картона определены Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также открытые акционерные общества ”Зеленоборское“ и ”Белгипс“; стекла – государственное торгово-производственное объединение ”Белресурсы“ – управляющая компания холдинга ”Белресурсы“, а также открытое акционерное общество ”Гродненский стеклозавод“, совместное закрытое акционерное общество ”Стеклозавод Елизово“ и производственное унитарное предприятие ”Белстеклопром“.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы облисполкомов, Минского горисполкома и государственных заказчиков по выполнению государственного заказа.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.