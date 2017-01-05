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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМИЮ «РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА-2016» ПОЛУЧИЛА КОМПАНИЯ «БЕЛШИНА»
14:30 05.01.2017
Экспертный совет конкурса «Работодатель года-2016. Выбор сотрудников» в «Региональной номинации» из всех организаций Могилевской области в числе лучших нанимателей признал ОАО «Белшина».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, при выборе победителей учитывалась средняя зарплата в компании в сравнении со средней по отрасли, состав социального пакета, наличие и объем затрат на обучение персонала, процент сотрудников, отработавших в организации более двух лет, и наличие особых условий работы.
Конкурс проводился среди компаний, осуществляющих свою деятельность в Беларуси. На протяжении полугода организатор конкурса — Образовательный центр «Лидер» — отбирал работодателей, достойных этого почетного звания. В голосовании за лучшего работодателя также участвовали интернет-пользователи.
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