Экспертный совет конкурса «Работодатель года-2016. Выбор сотрудников» в «Региональной номинации» из всех организаций Могилевской области в числе лучших нанимателей признал ОАО «Белшина».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, при выборе победителей учитывалась средняя зарплата в компании в сравнении со средней по отрасли, состав социального пакета, наличие и объем затрат на обучение персонала, процент сотрудников, отработавших в организации более двух лет, и наличие особых условий работы.

Конкурс проводился среди компаний, осуществляющих свою деятельность в Беларуси. На протяжении полугода организатор конкурса — Образовательный центр «Лидер» — отбирал работодателей, достойных этого почетного звания. В голосовании за лучшего работодателя также участвовали интернет-пользователи.