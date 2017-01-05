Прокуратура Минской области провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении экспортных поставок товаров, своевременности поступления выручки от внешнеторговых операций и взыскания просроченной дебиторской задолженности ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

Как сообщается на сайте Минского облисполкома, проверка показала, что предприятием не приняты исчерпывающие меры, направленные на сокращение внешней просроченной дебиторской задолженности.

Установлено, что на протяжении 2016 года наблюдается тенденция увеличения размера просроченной внешней дебиторской задолженности, не приняты необходимые меры к обеспечению завершения в срок внешнеторговых операций.

Наибольшие суммы внешней просроченной дебиторской задолженности приходятся на контрагентов из Китая.

Так, в мае 2014 года между ОАО «БЕЛАЗ» и контрагентом из Китая заключен контракт на поставку в Зимбабве 10 карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 тонн, 5 фронтальных погрузчиков и колесных бульдозеров. В соответствии с указанным контрактом продукция на общую сумму около 10 млн долларов США отгружена. Установленный срок получения выручки по договору – апрель 2016 года.

Проверка показала, что по состоянию на начало декабря текущего года расчет китайским предприятием не произведен, а ОАО «БЕЛАЗ» по внешнеторговому контракту направлена только одна претензия в мае 2016 года, ответ на которую не получен. До настоящего времени не достигнуты договоренности о возможности заключения договоров уступки права требования и не согласованы графики погашения задолженности.

По факту служебной халатности должностных лиц ОАО «БЕЛАЗ», допущенной при исполнении договора уступки права требования, повлекшей тяжкие последствия в виде ущерба в особо крупном размере, прокуратурой Минской области в июле 2016 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 428 УК Беларуси.

По результатам проверки прокуратура Минской области внесла представление генеральному директору ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ – ХОЛДИНГ».