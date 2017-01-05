В Могилевской области в 2017 году планируется вести в эксплуатацию 280 тыс. квадратных метров жилья общей площади, пишут «Могилевские ведомости».

При этом 63,3 тыс. будут введены в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях, 170 тыс. «квадратов» - в городах. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан планируется построить 50,4 тыс. квадратных метров, из них с господдержкой 27,82 тыс. «квадратов».

В целом по стране намечено построить в 2017 году 3,5 млн квадратных метров жилья.