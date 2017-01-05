|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«АТЛАНТ ТЕЛЕКОМ» НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОГОТИП, СИМВОЛИЗИРУЮЩИЙ ИНТЕГРАЦИЮ С VELCOM
13:15 05.01.2017
В Новом году «Атлант Телеком» и мобильный оператор Velcom приступили к реализации совместных планов по дальнейшему сближению и развитию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании Velcom, очередным шагом в этом направлении стал новый логотип, который будет использоваться брендом «Атлант Телеком» в маркетинговых и PR-коммуникациях.
В ноябре 2016 года активы «Атлант Телеком» перешли в собственность холдинга Telekom Austria Group, представленного в Беларуси брендом Velcom. При этом «Атлант Телеком» по-прежнему будет предоставлять услуги фиксированного доступа в интернет, кабельного и цифрового телевидения, но уже совместно с первым белорусским мобильным оператором.
Процесс сближения двух компаний нашел отражение и в визуальном стиле, который будет использоваться в коммуникациях «Атлант Телеком». В его основе - логотипы брендов, разделенные вертикальной линией с градиентным переходом от синего к желтому цвету. Градиент символизирует постепенную интеграцию.
Совместный визуал уже используется в январских рекламных кампаниях «Атлант Телеком» для физических и юридических лиц, в оформлении постов в социальных сетях, а также других активностях бренда.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2017
Курсы в банках
на 05.01.2017
Конвертация в банках
на 05.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте