ОАО «Гомсельмаш» выпустит в 2017 году первую промышленную партию початкоуборочных комбайнов КП-6 («Палессе MS6») в количестве пяти единиц, пишет «Гомельская правда».

Комбайн предназначен для уборки кукурузы в початках на посевах, где данная культура возделывается на семена. «Палессе MS6» — машина шестирядковая, что обусловлено спецификой семеноводства гибридной кукурузы, когда посевы в соответствии с технологией располагаются с определенным соотношением материнских и отцовских рядков.

Подобная техника в странах ближнего зарубежья не выпускается. Хотя семеноводством кукурузы активно занимаются в Беларуси, Молдове, России, Украине. Емкость рынка составляет около 30 машин в год.

На Гомсельмаше уверены, что «Палессе MS6» будет востребован, потому что комбайн вдвое дешевле, чем, к примеру, западноевропейский аналог. Как известно, на сегодня в процессе сборки находятся две машины — на них уже есть конкретный заказчик из России. Кроме того, на предприятии озвучили планы по разработке новых моделей свеклоуборочной техники, есть перспективы и по хлопкоуборочной технике, другим направлениям.