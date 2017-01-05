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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ВЫПУСТИТ ПАРТИЮ НОВЫХ ПОЧАТКОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
12:52 05.01.2017
ОАО «Гомсельмаш» выпустит в 2017 году первую промышленную партию початкоуборочных комбайнов КП-6 («Палессе MS6») в количестве пяти единиц, пишет «Гомельская правда».
Комбайн предназначен для уборки кукурузы в початках на посевах, где данная культура возделывается на семена. «Палессе MS6» — машина шестирядковая, что обусловлено спецификой семеноводства гибридной кукурузы, когда посевы в соответствии с технологией располагаются с определенным соотношением материнских и отцовских рядков.
Подобная техника в странах ближнего зарубежья не выпускается. Хотя семеноводством кукурузы активно занимаются в Беларуси, Молдове, России, Украине. Емкость рынка составляет около 30 машин в год.
На Гомсельмаше уверены, что «Палессе MS6» будет востребован, потому что комбайн вдвое дешевле, чем, к примеру, западноевропейский аналог. Как известно, на сегодня в процессе сборки находятся две машины — на них уже есть конкретный заказчик из России. Кроме того, на предприятии озвучили планы по разработке новых моделей свеклоуборочной техники, есть перспективы и по хлопкоуборочной технике, другим направлениям.
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