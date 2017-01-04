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ЭКОНОМИКА РБ
ОШМЯНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ 20 ТОНН ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ НА 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:02 05.01.2017
Сотрудники Ошмянской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза 20 тонн фруктов и овощей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета, во время проведения таможенного контроля в отношении данного товара установлено, что к оформлению предоставлены товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара. Она была занижена в два раза.
Спаржа, малина, фасоль, авокадо, манго, папайя, арбузы, лаймы, имбирь, перемещаемые с нарушением законодательства, изъяты. Их стоимость, по предварительной оценке, составила более 30 тыс. рублей.
По данному факту сотрудниками Ошмянской таможни начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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