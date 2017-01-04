Сотрудники Ошмянской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза 20 тонн фруктов и овощей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета, во время проведения таможенного контроля в отношении данного товара установлено, что к оформлению предоставлены товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара. Она была занижена в два раза.

Спаржа, малина, фасоль, авокадо, манго, папайя, арбузы, лаймы, имбирь, перемещаемые с нарушением законодательства, изъяты. Их стоимость, по предварительной оценке, составила более 30 тыс. рублей.

По данному факту сотрудниками Ошмянской таможни начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.