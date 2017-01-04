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ЭКОНОМИКА РБ


АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ АЗС ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В СТОЛИЦЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ — ШАТЬКО — ПР. ЖУКОВА
11:57 05.01.2017

Итоги общественного обсуждения размещения автоматизированной АЗС на пересечении улиц Железнодорожной — Шатько — пр. Жукова подвели на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказал на заседании совета представитель проектной организации, сам объект небольшой — одна заправочная колонка с мини-навесом над ней. Это инновационное сооружение, которое полностью контролируется с центральной базы. Технологически все будет сделано так, чтобы исключить проливы топлива, обеспечить удаление паров (они забираются и возвращаются в подземный резервуар). По параметрам объекта для него не требуется прохождение санитарной и экологической экспертизы, поскольку никаких дополнительных нагрузок на окружающую среду он не будет оказывать. Санитарно-защитная зона у автоматизированной АЗС составляет 25 м, она соблюдается. Стоянки здесь не предусмотрены, машины будут идти транзитом, останавливаясь лишь на несколько минут для заправки. С проспекта Жукова сделают специальный карман для заезда к колонке, в котором могут располагаться при необходимости до пяти автомобилей.

Как пояснила заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации Московского района Лариса Быстрая, во время обсуждения жителей ближайших усадеб волновало, что выезд от АЗС будет прямо на ул. Шатько, а также то, что при строительстве пойдут под снос почти два десятка уникальных елей.

Однако на совете прозвучало, что заказчик при строительстве высадит 180 компенсационных деревьев. Что касается выезда с АЗС, то он согласован с ГАИ, другой вариант здесь невозможен. У членов градостроительного совета были вопросы по поводу места расположения заправки. Как пояснил проектировщик, она размещается в зоне будущей транспортной развязки. В перспективе усадебные дома, стоящие неподалеку, планируются под снос, на их месте по генплану находится не жилая, а общественная зона.

Проект рекомендован к утверждению в установленном порядке.
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