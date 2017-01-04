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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТА БЕЗ ОСНАЩЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ВОЗМОЖЕН ДО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
11:40 05.01.2017
В Беларуси выпуск в обращение транспортных средств без их обязательного оснащения устройствами вызова экстренных оперативных служб возможен до 31 декабря 2018 года. Такое решение принято по итогам совещания по актуальным вопросам в сфере технического регулирования в условиях ЕАЭС, состоявшегося на площадке правительства в конце декабря прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в рассмотрении хода работ по подготовке к введению в нашей стране требования по обязательному оснащению транспортных средств системами (устройствами) вызова экстренных оперативных служб принимали участие заинтересованные органы госуправления, а также представители ассоциаций автобизнеса.
В результате было принято решение о возможности выпуска в обращение на территории Беларуси до 31 декабря 2018 года транспортных средств без оснащения их аппаратурой спутниковой навигации и устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб.
Данный переходный период позволит завершить в стране все мероприятия по созданию инфраструктуры функционирования системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия (в Республике Беларусь – это «ЭРА-РБ»), способной взаимодействовать с соответствующими системами стран ЕАЭС.
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) установлено требование об обязательном оснащении транспортных средств, выпускаемых в обращение в странах-членах ЕАЭС, устройствами вызова экстренных оперативных служб и введение этой нормы с 1 января 2017 года.
Указанное требование распространяется на машины, принадлежащие к типу, оценка соответствия которого до 1 января 2017 года не была проведена.
На автомобили, находившиеся в эксплуатации на территории ЕАЭС до вступления в силу новой нормы, она не применяется.
Сам регламент действует с 1 января 2015 года.
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