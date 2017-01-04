В 2016 году в Беларуси зарегистрировано 44311 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, среди них - 10125 юридических лиц и 34186 индивидуальных предпринимателей.

В том числе в Брестской области зарегистрировано 888 юридических лиц и 4335 индивидуальных предпринимателей; в Витебской - 657 юрлиц и 3048 ИП; в Гомельской - 757 юрлиц и 3882 ИП; в Гродненской - 584 юрлица и 3624 ИП; в Минской - 1602 юрлица и 5606 ИП; в Могилевской - 839 юрлиц и 3549 ИП; в Минске - 4650 юридических лиц и 10142 индивидуальных предпринимателя.

Национальным банком, министерствами финансов и юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов (Минского горисполкома) (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировано 148 юридических лиц.