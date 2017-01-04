|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 10 ТЫСЯЧ ЮРЛИЦ И БОЛЕЕ 34 ТЫСЯЧ ИП ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В 2016 ГОДУ В БЕЛАРУСИ
11:01 05.01.2017
В 2016 году в Беларуси зарегистрировано 44311 субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, среди них - 10125 юридических лиц и 34186 индивидуальных предпринимателей.
В том числе в Брестской области зарегистрировано 888 юридических лиц и 4335 индивидуальных предпринимателей; в Витебской - 657 юрлиц и 3048 ИП; в Гомельской - 757 юрлиц и 3882 ИП; в Гродненской - 584 юрлица и 3624 ИП; в Минской - 1602 юрлица и 5606 ИП; в Могилевской - 839 юрлиц и 3549 ИП; в Минске - 4650 юридических лиц и 10142 индивидуальных предпринимателя.
Национальным банком, министерствами финансов и юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов (Минского горисполкома) (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировано 148 юридических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2017
Курсы в банках
на 05.01.2017
Конвертация в банках
на 05.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте