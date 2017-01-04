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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАО «ЭКОМОЛ» РАЗРЕШЕНО ПОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКЦИЮ В РОССИЮ
10:32 05.01.2017
Россельхознадзор разрешил поставки в Россию продукции 3АО «Экомол», входящего в состав группы компаний «Серволюкс» (Могилев), пишут «Могилевские ведомости».
Решение было принято после того, как белорусское предприятие устранило нарушения. Исключение составляет продукция, содержащая ГМ-компоненты в рамках действия статуса «Специальные требования».
3АО «Экомол» производит корма и премиксы для всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе и для тех, которые содержатся на предприятиях, входящих в состав «Серволюкса». С 5 августа прошлого года Россельхознадзор в связи с выявлением несоответствия компонентного состава комбикормов, заявленного производителем, ввел временные ограничения на поставку продукции «Экомола» в Российскую Федерацию.
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