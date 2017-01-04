ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПОВЫШАЕТ С 1 ФЕВРАЛЯ ТАРИФЫ НА ТРАНЗИТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
10:18 05.01.2017

В Беларуси установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли №48 от 30 декабря 2017 года опубликовано сегодня на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен до 287,9 росс. руб. за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды – до 123,66 росс. руб.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО «Мозырский НПЗ» составит 0,51 руб. за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 6,96 руб., по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь» - 0,43 руб., по маршруту Речица - Броды - 1,02 руб.

Также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель - Полоцк - ОАО «Нафтан» - 35,16 росс. руб. за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО «Нафтан» - 134,96 росс. руб., по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» - 61,36 росс. руб.

Тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

В последний раз тарифы на транспортировку российской нефти по территории Беларуси повышались 1 февраля 2016 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2017
валюта курс
EUR 2.0534
USD 1.9707
RUB 3.2297
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0534 -0.0011
USD 1.9707 +0.0041
RUB 3.2297 +0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0600 2.0620
USD 1.9620 1.9650
RUB 3.2000 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0550
EUR/RUB 63.6100 64.6820
USD/RUB 60.6000 61.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте