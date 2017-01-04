В Беларуси установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли №48 от 30 декабря 2017 года опубликовано сегодня на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно документу, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен до 287,9 росс. руб. за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды – до 123,66 росс. руб.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО «Мозырский НПЗ» составит 0,51 руб. за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица - Адамова Застава - 6,96 руб., по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь» - 0,43 руб., по маршруту Речица - Броды - 1,02 руб.

Также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель - Полоцк - ОАО «Нафтан» - 35,16 росс. руб. за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО «Нафтан» - 134,96 росс. руб., по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» - 61,36 росс. руб.

Тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

В последний раз тарифы на транспортировку российской нефти по территории Беларуси повышались 1 февраля 2016 года.