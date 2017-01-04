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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ КАРТОФЕЛЯ НА 6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
09:54 05.01.2017
Гомельские таможенники пресекли попытку перемещения крупной партии картофеля по недействительным фитосанитарным сертификатам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета, во время проведения специального мероприятия гомельскими таможенниками приостановлено движение машины.
При проверке предоставленных водителем документов установлено, что в грузовом отсеке автомобиля перевозилось около 36 тонн картофеля по недействительным фитосанитарным сертификатам в нарушение требований п. 3.2 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного Союза».
Партия картофеля общей стоимостью около 6 тыс. рублей изъята.
По этому факту начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси, санкцией которой предусмотрено наложение штрафа до пятидесяти базовых величин с возможностью конфискации товаров.
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