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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОЧТИ НА 89 МЛН ДОЛЛАРОВ
09:41 05.01.2017
Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ по итогам декабря 2016 г. увеличились на 88,9 млн долларов США и, по предварительным данным, на 1 января 2017 г. составили 4927,2 млн долларов США в эквиваленте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка, в национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на 128,5 млн долларов США и на 1 января 2017 г. сложился на уровне 5185 млн долларов США в эквиваленте.
Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов Беларуси облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
В целом по итогам 2016 года золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов США, в национальном определении – на 717,3 млн долларов США.
Основными факторами роста уровня золотовалютных резервов стали чистая покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», сформировавшаяся в результате превышения предложения валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке, привлечение средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление двух траншей финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление средств от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости золота на международном рынке драгоценных металлов.
При этом правительством и Национальным банком в полном объеме были исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте.
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