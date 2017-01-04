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ЭКОНОМИКА РБ


СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ТОВАРЫ В МИНСКИХ МАГАЗИНАХ СОХРАНЯТСЯ И В 2017 ГОДУ
09:32 05.01.2017

Соглашения между Мингорисполкомом и предприятиями розничной торговли о предоставлении социальных скидок определенным категориям граждан пролонгированы до конца 2017 г., пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям более чем в 300 магазинах столицы в утреннее время с 9:00 до 12:00 предоставляются скидки в размере 3%. Право пользования указанными льготами обеспечено для широкого круга населения — более 500 тыс. человек.

КУП «Торговый центр «Радзивилловский» в 27 магазинах торговой сети предоставляет программу «социальной скидки» пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, многодетным семьям в размере до 7% с 10:00 до 12:00.

В 67 магазинах «Евроопт» ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям выдается бесплатно дисконтная карта «Е-плюс. Добрый процент», позволяющая получать скидку в размере 5% на приобретаемые товары.

Все универмаги Минска — ОАО «ГУМ», ОАО «ЦУМ Минск», ТКУП «Универмаг Беларусь» и ООО ТД «На Немиге» — предоставляют 10-процентную скидку на непродовольственные товары через социальные дисконтные карты, выданные по спискам комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Обслуживаются более чем 20 тыс. граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
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