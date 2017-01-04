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ЭКОНОМИКА РБ


ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПРОДУКТ ГОДА» В БЕЛАРУСИ МОЖНО ДО 10 ФЕВРАЛЯ
18:04 04.01.2017

Подать заявку на участие в конкурсе потребительских предпочтений населения «Продукт года» в Беларуси можно до 10 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в конкурсе ежегодно принимают участие более ста белорусских и зарубежных компаний – производителей и поставщиков товаров и продуктов питания в Беларусь. Победители определяются в 100 номинациях (товарных группах).

Участие и победа в конкурсе «Продукт года» позволяют оценить позицию предприятия на рынке, получить признание покупателей и отметить заслуги коллектива, дают дополнительные преимущества в конкурентной борьбе за потребителя. Полная информация по исследованию представляется участникам в виде аналитического отчета по заявленным номинациям.

Задачей конкурса является сбор и предоставление предприятиям и населению информации о ситуации на потребительском рынке Беларуси посредством публикации в ведущих белорусских СМИ.

В феврале 2017 года конкурс завершится торжественной церемонией награждения, на которых будут объявлены результаты опроса населения, победители конкурса и обладатели Гран-при. До подведения итогов результаты социологического опроса населения республики представляются для обсуждения Экспертному совету.
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