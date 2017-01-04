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ЭКОНОМИКА РБ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОДА НАУКИ СОСТОИТСЯ 6 ЯНВАРЯ В НАН БЕЛАРУСИ
17:49 04.01.2017
Официальная презентация Года науки в Беларуси состоится 6 января 2017 года в Национальной академии наук (Минск, пр-т. Независимости, 66).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, на презентации будут представлены основные направления и приоритеты развития науки в стране на 2017 год, наиболее значимые и прорывные проекты белорусских ученых в различных областях знаний, а также разработки, которые наука предлагает для экономики страны. Сегодня при непосредственном участии ученых НАН Беларуси формируются новые для страны производства и наукоемкие отрасли - аэрокосмическая, биотехнологическая, фармацевтическая, атомная энергетика. Модернизируются предприятия машиностроения, химии, агропромышленного комплекса, микроэлектроники и многие другие.
На презентации прозвучит последняя информация о работе девятой Белорусской антарктической экспедиции.
В мероприятии примут участие председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, председатель Государственного комитета по науке и технике Беларуси Александр Шумилин, академики-секретари отделений НАН Беларуси, ведущие ученые страны.
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