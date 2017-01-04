В конце 2016 года реализован инвестиционный проект реконструкции Могилевской ТЭЦ-1 филиала «Могилевские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в настоящее время ТЭЦ-1 осуществляет отпуск тепла в горячей воде для отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора, промышленных предприятий и административно-бытовых зданий юго-западного района Могилева и в виде пара для производственных нужд промышленных предприятий: завод синтетических пленок ОАО «Химволокно», ОАО «Можелит», ОАО «Лента», ОАО «Кожевник».

На 1 января 2016 года установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 составляла 417,9 Гкал/час, электрическая мощность - 21,2 МВт.

В соответствии с «Государственной программой развития Белорусской энергетической системы на период до 2016 года» институтом РУП «Белнипиэнергопром» в 2011 году разработан архитектурный проект «Реконструкция турбин станционный №3 и станционный №4 с применением современных парогазовых технологий Могилевской теплоцентрали №1 по ул. Челюскинцев, 105а». В августе 2014 года с привлечением ресурсов Всемирного банка началась реализация первой очереди проекта.

Генеральным подрядчиком выступил ООО «ТехноСерв АС» с участием подрядных организаций, подчиненных Министерству энергетики Беларуси и других белорусских организаций.

В процессе выполнения работ на ТЭЦ-1 установлены: газовая турбина LМ2500+ фирмы GE номинальной электрической мощностью 26,5 МВт; паровой котел-утилизатор K 37/3,9-346 производства ОАО «БЭЗ» ГПО «Белэнерго», ОАО «БиКЗ», Россия; два газовых дожимных компрессора EGSI-S-245/1600 WА фирмы ЕNRРRОJЕСТ SА, Швейцария; ОРУ 110 кВ с комплектными элегазовыми модулями и двумя трансформаторами по 40 МВ•А; закрытое распределительное устройство 10/6 кВ; гидрозатвор для защиты системы теплоснабжения от повышения давления и другое современное вспомогательное оборудование.

Реализация проекта позволит получить дополнительную выработку на тепловом потребление более 157 млн кВт×ч в год электроэнергии, сэкономить порядка 18 тыс. т у.т. в год импортируемого топлива, повысить маневренные характеристики энергосистемы, надежность тепло- и электроснабжения всех категорий потребителей.

Электрическая мощность станции увеличилась более чем в два раза – с 21,2 до 47,7 МВт, с учетом изменения структуры отпуска тепловая мощность оптимизирована и составила 356,4 Гкал/ч (до реконструкции 417,9 Гкал/ч). Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии составит 162,8 г у.т./кВт×ч (в среднем по ГПО «Белэнерго» данный показатель за 2015 год составил 235,5 г у.т./кВт×ч).

Реконструкция ТЭЦ-1 обеспечит растущие потребности в тепловой энергии и горячем водоснабжении микрорайонов «Спутник», «Казимировка», а также нового проектируемого микрорайона «Запад».

Современное оборудование улучшит культуру производства и условия труда персонала станции.

Экономический эффект только от ввода первой очереди строительства прогнозируется на уровне 7,7 тыс. т у.т.