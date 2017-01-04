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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАОЧНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ-2017 ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 6 ЯНВАРЯ
17:01 04.01.2017

Под эгидой Министерства образования Беларуси юридический факультет Белгосуниверситета проводит очередную ежегодную Белорусскую студенческую юридическую олимпиаду, в которой принимают участие студенты учреждений высшего образования республики.

Как сообщает Национальный центр правовой информации заочный отборочный тур Олимпиады заканчивается 6 января.

В связи с этим заявки и работы участников должны быть отправлены не позднее указанного срока на адрес Национального центра правовой информации Республики Беларусь (20030, Минск, ул. Берсона 1а (с пометкой «Юридическая олимпиада»), который традиционно выступает одним из партнеров данного мероприятия.

Дополнительную информацию об Олимпиаде-2017, программе и порядке проведения можно получить на официальном сайте юридического факультета БГУ в разделе «Юрыдычная Алімпіяда-2017».
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