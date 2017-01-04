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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ В 2017 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА НА 15%, ЭКСПОРТА – НА 11,7%
16:40 04.01.2017

ОАО «БЕЛАЗ» в 2017 году планирует увеличить объем производства на 15%, экспорта – на 11,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, портфель заказов на 1-е полугодие 2017 года уже сформирован.

По итогам 2016 года ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» показало рост объемов экспорта.

Положительная динамика продаж сверхтяжелых карьерных самосвалов на рынках Азии, Африки, Европы, России и других стран СНГ по итогам 9 месяцев 2016 года позволила ОАО «БЕЛАЗ» занять вторую позицию в списке мировых лидеров-производителей карьерных самосвалов. По итогам отдельно взятого третьего квартала 2016 года по продажам сверхтяжелых карьерных самосвалов предприятие вышло на первую позицию.

Модернизация производства осуществляется в соответствии с инвестиционным проектом, рассчитанным на 2011-2019 годы. Значимым результатом вложения инвестиций в техническое перевооружение в 2016 году стал ввод в промышленную эксплуатацию окрасочного комплекса IMEL S.p.a., который состоит из линий моечно-сушильного и окрасочно-сушильного оборудования. Размеры камер позволяют окрашивать карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 450 тонн в соответствии с требованиями мировых стандартов.

Инвестиции в модернизацию приносят свои плоды: среди пяти ведущих мировых производителей карьерной техники по итогам 9 месяцев 2016 года ОАО «БЕЛАЗ» стал единственным, кому удалось сработать с положительным приростом продаж – плюс 5%, в то время как у других компаний падение продаж составило от 27% до 86%.
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