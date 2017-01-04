В Беларуси на 10 тыс. человек населения приходится 330 студентов учреждений высшего образования. В предыдущем учебном году этот показатель был самым высоким среди стран СНГ.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в 51 высшем учебном заведении республики на начало 2016/2017 учебного года обучалось 313,2 тыс. студентов, из них 15,1 тыс. иностранных граждан (4,8% от общей численности студентов).

За счет бюджетных средств обучается 42% всех студентов, в том числе в государственных вузах на дневной форме обучения – 61%.

В 2016 году студентами стали 62,7 тыс. человек, из них более 44% принято на обучение за счет бюджетных средств. Из общей численности принятых на обучение студентов 14,3% проживают в сельских населенных пунктах.

Специальности экономического и юридического профиля выбрали 34% первокурсников, технического и строительного – 24%, педагогического – 10%, сельскохозяйственного – 9%, социальной направленности – 6%, гуманитарного профиля – 7%.

Специалистами с высшим образованием в 2016 году стали 75 тыс. выпускников, что в расчете на 10 тыс. человек населения, занятого в экономике, составляет 166 специалистов с высшим образованием.

Из общей численности выпускников 31,4 тыс. человек, или 42% – выпускники, получившие специальности экономического профиля.

На начало 2016/2017 учебного года в республике работало 3879 учреждений дошкольного образования с общей численностью детей 418,1 тыс. человек. В текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 75% детей дошкольного возраста. Подготовкой к школе в республике охвачены все дети пятилетнего возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2016 году составила 834 места.

На начало 2016/2017 учебного года в республике насчитывалось 3155 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся в них более 982 тыс. человек, что на 13 тыс. (на 1,4%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей в дневных учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 116,1 тыс. человек. На одного учителя (включая совместителей) приходится в среднем 8 учеников, в городских школах – 10 учеников, в сельских – 5 учеников.

Аттестат об общем среднем образовании в 2016 году получили 58 тыс. выпускников школ, из них 76% продолжили обучение в учреждениях среднего специального и высшего образования.

Базовое образование получили 91 тыс. выпускников 9-х классов, из них 34% продолжили обучение в учреждениях среднего специального и профессионально-технического образования.

На начало 2016/2017 учебного года в республике функционировало 196 учреждений профессионально-технического образования с численностью учащихся 70,3 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2016 году принято 32 тыс. учащихся, при этом 96% учащихся дневной формы обучения принято по договорам и заявкам с организациями-заказчиками кадров.

В 2016 году учреждениями профессионально-технического образования подготовлено и выпущено 31,2 тыс. квалифицированных рабочих и служащих. По две и более квалификации получили 78% выпускников дневной формы обучения, с повышенным уровнем квалификации выпущен 51% выпускников.

Получение среднего специального образования в республике на начало 2016/2017 учебного года обеспечивали 230 учебных заведений, численность учащихся которых составила 117,8 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения республики приходится 124 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 62% всех учащихся. От общего числа обучающихся в государственных учреждениях на дневной форме обучения 76% учащихся получают образование за счет бюджетных средств.

В 2016 году в учреждения среднего специального образования поступили 38,9 тыс. человек, из которых 24,4% проживают в сельских населенных пунктах.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2016 году составил 36,3 тыс. человек, из них 18,7 тыс. человек получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.