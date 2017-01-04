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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕЖУРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛПОЧТЫ БУДУТ РАБОТАТЬ 7 ЯНВАРЯ
16:03 04.01.2017

Дежурные объекты почтовой связи будут работать 7 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», в Минске: ОПС №11, 18, 19, 24, 42, 47, 51, 54, 58, 60, 61, 66, 75, 90, 92, 102, 111, 141, цех по предоставлению услуг (почтамт);

в Брестском филиале: ОПС № 2, 5, 10, 14, 23 Брест, ОПС № 9 Барановичи; ОПС № 4 Береза, ОПС Белоозерск Берёзовского района, ОПС №2 Ганцевичи, ОПС №2 Дрогичин, ОПС № 3 Иваново, ОПС №5 Ивацевичи, ОПС №1 Каменец, ОПС №6 Кобрин, ОПС №4 Лунинец, ОПС №2 Ляховичи, ОПС №3 Малорита, ОПС №16 Пинск, ОПС №3 Пружаны, ОПС №1 Столин, ОПС №1 Жабинка;

в Витебском филиале: ОПС №1 Витебск, ОПС №2 Толочин, ОПС №3 Поставы, ОПС №1 Ушачи, ОПС №14, 15 Полоцк, ОПС №11 Орша, ОПС №6 Новополоцк, ОПС №1 Докшицы, ОПС №3 Глубокое;

в Гомельском филиале: ОПС № 44, 50 Гомель, ОПС №7 Мозырь, ОПС №4 Светлогорск, ОПС № 7 Жлобин, ОПС № 3 Калинковичи, ОПС № 3 Речица;

в Гродненском филиале: ОПС №4, 5, 9, 20, 24, 25 Гродно, ОПС №1 Берестовица, ОПС №6 Волковыск, ОПС №1 Вороново, ОПС №1 Дятлово, ОПС №1 Ивье, ОПС №1 Кореличи, ОПС №1, 11 Лида, ОПС Березовка Лидского района; ОПС №2 Мосты, ОПС № 4 Новогрудок, ОПС № 1 Островец, ОПС №3 Ошмяны, ОПС №1 Свислочь, ОПС №9 Слоним, ОПС №2 Сморгонь, ОПС №3 Щучин, ОПС Скидель Гродненского района;

в Минском филиале: ОПС №3 Столбцы, ОПС №2 Старые Дороги, ОПС №7 Солигорск, ОПС №1 Смолевичи, ОПС №9 Слуцк, ОПС №1, 4 Марьина Горка, ОПС №3 Несвиж, ОПС №1 Мядель, ОПС №6 Молодечно, ОПС №2 Любань, ОПС №1 Логойск, ОПС №1 Крупки, ОПС №2 Копыль, ОПС №1 Клецк, ОПС №1 Жодино, ОПС №2 Дзержинск, ОПС №1 Воложин, ОПС №4 Вилейка, ОПС №5 Борисов, ОПС №1 Березино, ОПС №1 Узда, ОПС №2 Червень;

в Могилевском филиале: ОПС № 1, 2, 8, 12, 27, 29, 30, 38 Могилев, ОПС №27 Бобруйск; ОПС №2 Быхов, ОПС №1 Глуск, ОПС №5 Горки, ОПС №1 Кировск, ОПС №3 Климовичи, ОПС №3 Костюковичи, ОПС №2 Краснополье, ОПС №2, 5 Кричев, ОПС №1 Круглое, ОПС №3 Мстиславль; ОПС №5 Осиповичи; ОПС №2 Славгород; ОПС № 1 Хотимск; ОПС №2 Чериков; ОПС №2 Чаусы; ОПС №4 Шклов.
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