Верховный суд Беларуси отказал в удовлетворении жалобы ОАО «Лидское пиво» на решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли об отсутствии факта недобросовестной конкуренции в действиях ООО «СОДАСТРИМ РУС» и ООО «Маркетинг-Центр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, ОАО «Лидское пиво» обратилось в антимонопольный орган с требованием признать недобросовестной конкуренцией действия ООО «СОДАСТРИМ РУС» и ООО «Маркетинг-Центр» по реализации на территории Беларуси кваса с этикетками, сходными до степени смешения с этикетками на бутылках напитка «Квас Лидский темный» и «Квас Лидский хлебный». Вместе с тем, указанный факт не нашел своего подтверждения в процессе рассмотрения антимонопольным органом заявления ОАО «Лидское пиво».

Как было установлено, партия напитка безалкогольного газированного «Квас белорусский темный» и «Квас белорусский оригинальный» со «спорными» этикетками была изготовлена по контракту ООО «Маркетинг-Центр» и передана российской компании «СОДАСТРИМ РУС» для вывоза за пределы Беларуси и последующей реализации на территории России.

Кроме того, ООО «Маркетинг-центр» с 2013 года производился и реализовывался на территории Беларуси квас с этикетками другого образца, не являющимися «спорными».

Информация о фактах продажи ООО «Маркетинг-центр» на территории Беларуси кваса со «спорной» этикеткой не подтвердилась материалами проверки, в том числе магазинами розничной торговли, на которые указывал заявитель, в связи с чем антимонопольный орган не принял в качестве доказательства представленные заявителем бутылки напитка как приобретенные в таких магазинах.

В свою очередь способность смешения товаров либо хозяйствующих субъектов, их производящих, не может возникнуть у потребителей при отсутствии такого товара на отечественном товарном рынке.

Суд согласился с выводами антимонопольного органа и, кроме того, посчитал, что «спорные» этикетки, которые использовал ООО «Маркетинг-Центр», не являются сходными до степени смешения с этикетками «Квас Лидский темный» и «Квас Лидский хлебный» в силу наличия разных словесных элементов, графического выполнения изображений и словесных элементов, их цветового исполнения.