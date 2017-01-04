ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЖАЛОБУ ОАО «ЛИДСКОЕ ПИВО» НА РЕШЕНИЕ МАРТ ОБ ОТСУТСТВИИ ФАКТА НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
15:44 04.01.2017

Верховный суд Беларуси отказал в удовлетворении жалобы ОАО «Лидское пиво» на решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли об отсутствии факта недобросовестной конкуренции в действиях ООО «СОДАСТРИМ РУС» и ООО «Маркетинг-Центр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, ОАО «Лидское пиво» обратилось в антимонопольный орган с требованием признать недобросовестной конкуренцией действия ООО «СОДАСТРИМ РУС» и ООО «Маркетинг-Центр» по реализации на территории Беларуси кваса с этикетками, сходными до степени смешения с этикетками на бутылках напитка «Квас Лидский темный» и «Квас Лидский хлебный». Вместе с тем, указанный факт не нашел своего подтверждения в процессе рассмотрения антимонопольным органом заявления ОАО «Лидское пиво».

Как было установлено, партия напитка безалкогольного газированного «Квас белорусский темный» и «Квас белорусский оригинальный» со «спорными» этикетками была изготовлена по контракту ООО «Маркетинг-Центр» и передана российской компании «СОДАСТРИМ РУС» для вывоза за пределы Беларуси и последующей реализации на территории России.

Кроме того, ООО «Маркетинг-центр» с 2013 года производился и реализовывался на территории Беларуси квас с этикетками другого образца, не являющимися «спорными».

Информация о фактах продажи ООО «Маркетинг-центр» на территории Беларуси кваса со «спорной» этикеткой не подтвердилась материалами проверки, в том числе магазинами розничной торговли, на которые указывал заявитель, в связи с чем антимонопольный орган не принял в качестве доказательства представленные заявителем бутылки напитка как приобретенные в таких магазинах.

В свою очередь способность смешения товаров либо хозяйствующих субъектов, их производящих, не может возникнуть у потребителей при отсутствии такого товара на отечественном товарном рынке.

Суд согласился с выводами антимонопольного органа и, кроме того, посчитал, что «спорные» этикетки, которые использовал ООО «Маркетинг-Центр», не являются сходными до степени смешения с этикетками «Квас Лидский темный» и «Квас Лидский хлебный» в силу наличия разных словесных элементов, графического выполнения изображений и словесных элементов, их цветового исполнения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2017
валюта курс
EUR 2.0534
USD 1.9707
RUB 3.2297
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0534 -0.0011
USD 1.9707 +0.0041
RUB 3.2297 +0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0500 2.0550
USD 1.9670 1.9730
RUB 3.1950 3.2190
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0410 1.0450
EUR/RUB 63.5900 64.5000
USD/RUB 61.2000 61.8900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте